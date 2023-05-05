INCIDENTE MORTALE SULLA SS284: DOMANI A SANTA MARIA DI LICODIA LUTTO CITTADINO E FUNERALI DI ANTONIO COLINO

Si svolgeranno nella giornata di domani, 06 Maggio 2023, alle ore 11 Parrocchia SS Crocifisso di Santa Maria di Licodia i funerali del 45 enne Antonio Emanuel Colino, che è rimasto vittima nell’incide...

Si svolgeranno nella giornata di domani, 06 Maggio 2023, alle ore 11 Parrocchia SS Crocifisso di Santa Maria di Licodia i funerali del 45 enne Antonio Emanuel Colino, che è rimasto vittima nell’incidente stradale che si è verificato nel pomeriggio di ieri sulla Strada Statale 284 in territorio di Paternò.

Il sindaco di Paternò, Giovanni Buttò ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di domani nell’occasione dell’ultimo saluto.

Invita tutti i concittadini, le istituzioni pubbliche, le organizzazioni politiche, sociali, culturali, sportive,

produttive ed i titolari di attività private di ogni genere ad esprimere la loro partecipazione al

lutto cittadino mediante l’abbassamento delle serrande dalle ore 11,00 e fino alla

conclusione della cerimonia funebre, in segno di raccoglimento e rispetto.

O R D I N A

1- L’esposizione a mezz’asta della bandiera comunale posta nel Palazzo del Comune in segno di

lutto;

2- Ai titolari di attività commerciali ed ai pubblici esercenti di evitare di porre in essere

comportamenti che contrastino con lo spirito del lutto cittadino.

3- Sono vietate le attività ludiche e ricreative e le iniziative che contrastino con il carattere luttuoso

della cerimonia e con il decoro urbano.