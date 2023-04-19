INCIDENTE MORTALE SULLA SS385, MUORE CENTUARO
A cura di Redazione
19 aprile 2023 11:43
Grave incidente nella mattina di oggi, 19 Aprile 20223 nel territorio di Palagonia.
Il sinistro si è verificato sulla statale 385, nel territorio di Palagonia, in provincia di Catania.
Per cause in corso di accertamento, l’incidente ha coinvolto una motocicletta il cui conducente ha perso la vita.
Al momento non si conoscano le generalità della persona deceduta.
Personale Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della circolazione.