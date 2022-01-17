INCIDENTE MORTALE SULLA STATALE 120 : LA VITTIMA È UNA 34ENNE

Ancora sangue sulle strade siciliane.Un incidente mortale si è verificato questa mattina intorno alle ore 8,30, sulla Ss 120 tra Randazzo e Montelaguardia al km 188,400.A perdere la vita, a seguito de...

Un incidente mortale si è verificato questa mattina intorno alle ore 8,30, sulla Ss 120 tra Randazzo e Montelaguardia al km 188,400.

A perdere la vita, a seguito dell’impatto della sua vettura contro un autocarro, una 34enne che andava verso Randazzo.

Sul posto presenti i carabinieri, i vigili del fuoco di Randazzo, e le ambulanze del 118 di Randazzo e Maletto.

Ferito anche il conducente del camion, trasferito in ambulanza in ospedale con un trauma cranico e altri lievi ferite.

La strada è momentaneamente chiusa al traffico, e deviazioni sono indicate in loco dagli uomini della Polizia Locale di Randazzo. Sul posto presente anche il personale dell’Anas.

