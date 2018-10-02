INCIDENTE MORTALE SULLA STATALE 121: LA VITTIMA È IL BOXER TEDESCO GRACIANO “ROCKY” ROCCHIGIANI

È l’ex boxer Graciano “Rocky” Rocchigiani la vittima dell‘incidente stradale che si è verificato sulla tarda serata di ieri lungo la statale 121 all'altezza dello svincolo di Piano Tavola.Secondo le i...

È l’ex boxer Graciano “Rocky” Rocchigiani la vittima dell‘incidente stradale che si è verificato sulla tarda serata di ieri lungo la statale 121 all'altezza dello svincolo di Piano Tavola.

Secondo le informazioni trapelate, a perdere la vita sarebbe stato un cittadino tedesco di 55 anni, che, inspiegabilmente, camminava a piedi sulla trafficata arteria. L'uomo è stato investito da una vettura (dicono una Smart). Per lui c'è stato poco da fare, i soccorritori del 118 hanno subito capito che la situazione era tragica. Sul posto per i rilievi, i carabinieri di Paternò. La strada è stata chiusa al traffico per permettere ai carabinieri di effettuare i necessari rilievi.

Il campione di Boxe Graciano Rocchigiani, aveva 54 anni ed era padre di due bambini. Il più grande successo della sua carriera è arrivato l'11 marzo 1988, quando si è laureato campione mondiale Ibf nella categoria supermedi battendo Vincent Boulware. Ha poi difeso per tre volte la cintura, prima di lasciarla e passare ai pesi massimi leggeri, salvo poi tornare ai supermedi nel 1994. Ha disputato 48 combattimenti, vincendo 41 volte, subendo solo 6 sconfitte e un pareggio, prima del ritiro annunciato il 10 maggio 2003.“