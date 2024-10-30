Questa mattina, intorno alle ore 10:30, si è verificato un grave incidente stradale sulla tangenziale di Catania, nel tratto compreso tra lo svincolo di San Gregorio e quello di Gravina, in direzione...

Secondo le prime informazioni, l’incidente ha coinvolto un furgone e un mezzo a due ruote, e purtroppo si registra una vittima: il conducente della moto.

Il suo nome è Victor Roy Riolo, 40 anni. Nell’incidente è rimasta gravemente ferita anche una donna di 40 anni, M. B. che si trovava seduta sulla moto dietro Riolo. E’ stata trasportata in codice rosso all’ospedale Garibaldi. I due portavano il casco.

INCIDENTE MORTALE SULLA TANGENZIALE DI CATANIA: MUORE MOTOCICLISTA, TRAFFICO BLOCCATO IN DIREZIONE MISTERBIANCO

Entrambi risultano residenti a San Giovanni al Punta.

Le cause esatte dello scontro sono ancora in fase di accertamento.

Sul posto sono intervenute rapidamente due ambulanze per prestare soccorso alle persone coinvolte; tuttavia, i tentativi di salvare l'uomo sono stati vani a causa della gravità delle ferite riportate.

Il traffico ha subito notevoli rallentamenti per le operazioni di rito.