INCIDENTE MORTALE SULL'A20, TRA BROLO E ROCCA DI CAPRI LEONE. TRATTO CHIUSO IN DIREZIONE PALERMO

AGGIORNAMENTOUn carabiniere di 26 anni, originario di Palermo, è morto nello scontro tra un’auto e un tir lungo l’autostrada A20 Palermo-Messina. Il giovane militare dell'Arma viaggiava da solo al vol...

AGGIORNAMENTO

Un carabiniere di 26 anni, originario di Palermo, è morto nello scontro tra un’auto e un tir lungo l’autostrada A20 Palermo-Messina. Il giovane militare dell'Arma viaggiava da solo al volante della propria autovettura. L'incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, 29 aprile, nel tratto tra Brolo e Rocca di Caprileone, in direzione Palermo.

Per cause in corso di accertamento, il veicolo del carabiniere si è scontrato con un autoarticolato che lo precedeva all’interno della galleria Cipolla, poche centinaia di metri dopo lo svincolo autostradale di Brolo, in un tratto in cui vi sono dei lavori, con restringimento della carreggiata. Per il giovane l’impatto è stato fatale.

Illeso il conducente del mezzo pesante, in comprensibile stato di shock, trasferito per gli accertamenti del caso all’ospedale di Sant’Agata Militello. Sul posto la polizia stradale del distaccamento santagatese, i vigili del fuoco, le ambulanze del 118, i mezzi del pronto intervento autostradale e del Cas ed una pattuglia dei carabinieri di Patti.

Un incidente, purtroppo mortale, si è verificato nel pomeriggio di oggi, 29 aprile 2024 sulla A20 nella Galleria Cipolla, tra gli svincoli di Brolo e Rocca di Capri Leone.

Secondo prime notizie che arrivano dal luogo della tragedia, fatale sarebbe risultata la collisione tra un’autovettura e un mezzo pesante.

Sul posto gli agenti della Polstrada, una squadra dei Vigili del Fuoco e i sanitari del 118. al momento non si conoscono le generalità della vittima.

Il tratto interessato è stato chiuso per consentire l’intervento dei soccorsi e per i rilievi del caso. Istituita l’uscita obbligatoria a Brolo con rientro a Rocca di Capri Leone, in direzione Palermo.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO