INCIDENTE MORTALE SULL'AUTOSTRADA A18 NEI PRESSI DEI CASELLI SAN GREGORIO

27 luglio 2019 23:01
News
FLASH

Incidente mortale questa sera intorno le ore 21.30 sull'autostrada A18 a 1km circa dei caselli di San Gregorio , in direzione Catania.

A scontrarsi un autovettura ed una motorino, ad avere la peggio la motociclista, una donna, che in seguito al violento impatto è deceduta.

Sul posto un ambulanza del 118 che purtroppo non hanno potuto far altro che constatarne il decesso, e la Polizia.

Al momento non si conoscono, le generalità della vittima né la dinamica dello schianto.

Traffico bloccato

