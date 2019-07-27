INCIDENTE MORTALE SULL'AUTOSTRADA A18 NEI PRESSI DEI CASELLI SAN GREGORIO
A cura di Redazione
27 luglio 2019 23:01
FLASH
Incidente mortale questa sera intorno le ore 21.30 sull'autostrada A18 a 1km circa dei caselli di San Gregorio , in direzione Catania.
A scontrarsi un autovettura ed una motorino, ad avere la peggio la motociclista, una donna, che in seguito al violento impatto è deceduta.
Sul posto un ambulanza del 118 che purtroppo non hanno potuto far altro che constatarne il decesso, e la Polizia.
Al momento non si conoscono, le generalità della vittima né la dinamica dello schianto.
Traffico bloccato