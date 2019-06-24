INCIDENTE MORTALE TRA LICATA E RAVANUSA: CICLISTA DI ADRANO TRAVOLTO DA AUTO
Incidente mortale lungo la strada statale 626 tra Licata e Ravanusa: un’auto Audi, nel tentativo di sorpassare un camion, avrebbe travolto un ciclista, Vincenzo Cappella , 51 anni originario di Adrano...
Incidente mortale lungo la strada statale 626 tra Licata e Ravanusa: un’auto Audi, nel tentativo di sorpassare un camion, avrebbe travolto un ciclista, Vincenzo Cappella , 51 anni originario di Adrano.
Il fatto è avvenuto nel tardo pomeriggio, intorno alle ore 18
L'uomo è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia dove sarebbe morto subito dopo la Tac.
Gravissimi i traumi che aveva riportato nell'impatto.
Nonostante i tentativi dei medici il cuore del ciclista ha cessato di battere poco dopo l'arrivo in ospedale.
Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Licata e i poliziotti della sezione stradale del distaccamento di Canicattì.