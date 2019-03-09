INCIDENTE NEI PRESSI DEL CENTRO COMMERCIALE, 2 FERITI
***FLASH***Incidente, intorno alle ore 19, sulla Strada Provinciale 229/i nei pressi del passaggio livello Valcorrente, nei pressi del centro commerciale.Per cause in via d'accertamento, scontro tra d...
09 marzo 2019 19:50
Incidente, intorno alle ore 19, sulla Strada Provinciale 229/i nei pressi del passaggio livello Valcorrente, nei pressi del centro commerciale.
Per cause in via d'accertamento, scontro tra due autovetture una BMW ed una Opel Agila
Sul posto 3 ambulanze e Polizia Municipale di Belpasso per i rilievi del sinistro
Feriti, due persone, la passeggera dell’Opel e il conducente della Bmw stati trasferiti in ospedale per accertamenti
