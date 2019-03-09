INCIDENTE NEI PRESSI DEL CENTRO COMMERCIALE, 2 FERITI

95047

A cura di Redazione Redazione
09 marzo 2019 19:50
***FLASH***

Incidente, intorno alle ore 19, sulla Strada Provinciale 229/i nei pressi del passaggio livello Valcorrente, nei pressi del centro commerciale.

Per cause in via d'accertamento, scontro tra due autovetture  una BMW ed una Opel Agila

Sul posto 3 ambulanze e Polizia Municipale di Belpasso per i rilievi del sinistro

Feriti, due persone, la passeggera dell’Opel e il conducente della Bmw stati trasferiti in ospedale per accertamenti

IN AGGIORNAMENTO

 

