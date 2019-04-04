INCIDENTE NEI PRESSI DEL CENTRO COMMERCIALE
A cura di Redazione
04 aprile 2019 13:20
Ennesimo incidente stradale per fortuna senza gravi conseguenze.
Una Ford Fiesta, guidato da un signore, molto probabilmente a causa della strada bagnata e viscida ha perso il controllo andando a finire sul muro.
L'incidente è avvenuto, intorno alle ore 11 sulla SP701 nei pressi della rotonda di "Porte di Catania"
Sul posto soccorsi e ditta specializzata per la pulizia della strada invasa da detriti.