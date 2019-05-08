INCIDENTE NEI PRESSI DEL CENTRO COMMERCIALE, NESSUN FERITO
Incidente nel tardo pomeriggio di oggi, 08 maggio in via Valcorrente in territorio di Belpasso nei pressi del centro commerciale.Per cause in via di accertamento da parte della Polizia Municipale di B...
A cura di Redazione
08 maggio 2019 20:05
Incidente nel tardo pomeriggio di oggi, 08 maggio in via Valcorrente in territorio di Belpasso nei pressi del centro commerciale.
Per cause in via di accertamento da parte della Polizia Municipale di Belpasso presente sul posto, due autovetture una Suzuki Vitara ed una Fiat Punto sono entrati in collisione.
Tanto spavento per gli occupanti delle autovetture , per fortuna non si segnala nessun ferito.
INCIDENTE NEI PRESSI DEL CENTRO COMMERCIALE, NESSUN FERITO
Sul posto l’azienda Sos Strade Vittorio Grimaldi per la pulizia della strada invasa da detriti.