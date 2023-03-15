INCIDENTE NEI PRESSI DELLO SVINCOLO PATERNÒ, SOCCORSI SUL POSTO
FLASH
Un grave incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi 15 marzo 2023 intorno alle ore 6.30 sulla SS 121 nei pressi dello svincolo Paternò in direzione Catania
Ad essere coinvolte secondo le primissime informazioni quattro autovetture che per cause in via di accertamento si sono violentemente scontrato tra di loro.
Sul posto sono intervenuti due ambulanze del 118 per prestare le prime cure si malcapitati.
Al momento non si conoscono la gravita delle ferite riportate, gravi danni invece per i mezzi.
Traffico in tilt vista anche l'ora di punta.
Il tratto interessato attualmente risulta bloccato sia sulla Statale 121 che nei pressi dello svincolo al Palazzo di ferro.
Per tutti i rilievi del sinistro e la gestione del traffico sono presenti I Carabinieri.
IN AGGIORNAMENTO