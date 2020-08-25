95047

INCIDENTE NEI PRESSI DELLO SVINCOLO PATERNÒ

FLASHUn incidente stradale si è verificato intorno le ore 14.30 sulla SS284 nei pressi della terza uscita per Paternò.Per cause non ancora note si è verificato un tamponamento che ha coinvolto due aut...

A cura di Redazione Redazione
25 agosto 2020 15:12
INCIDENTE NEI PRESSI DELLO SVINCOLO PATERNÒ -
News
Condividi

FLASH

Un incidente stradale si è verificato intorno le ore 14.30 sulla SS284 nei pressi della terza uscita per Paternò.

Per cause non ancora note si è verificato un tamponamento che ha coinvolto due autovetture, una Toyota Yaris ed Fiat Punto.

Sul posto è intervenuta un ambulanza del 118 per prestare le cure del caso ai malcapitati, al momento non si conoscono le condizioni dei feriti.

Sul posto i Carabinieri di Paternò per gli accertamenti del caso ed i rilievi del sinistro

Si registrano lunghe e file e disagi alla circolazione in entrambi i sensi di marcia.
IN AGGIORNAMENTO

 

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047