INCIDENTE NEI PRESSI DELLO SVINCOLO PATERNÒ , FERITA UNA DONNA
Un incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, intorno le ore 14.30 sulla SS284 nei pressi della terza uscita per Paternò.
Per cause non note si è verificato un tamponamento che ha coinvolto due autovetture, una Toyota Yaris ed Fiat Punto.
Sul posto è intervenuta un ambulanza del 118 che ha soccorso una donna che viaggiava sulla Toyota e trasferita all'ospedale Santissimo Salvatore di Paternò per le cure del caso.
Sul posto i Carabinieri di Paternò per gli accertamenti del caso ed i rilievi del sinistro
Sul luogo registrato dal sinistro si sono verificate code e disagi in entrambi i sensi di marcia.