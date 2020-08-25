95047

INCIDENTE NEI PRESSI DELLO SVINCOLO PATERNÒ , FERITA UNA DONNA

Un incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, intorno le ore 14.30 sulla SS284 nei pressi della terza uscita per Paternò.Per cause non note si è verificato un tamponamento che ha...

A cura di Redazione Redazione
25 agosto 2020 20:01
INCIDENTE NEI PRESSI DELLO SVINCOLO PATERNÒ , FERITA UNA DONNA -
News
Condividi

Un incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, intorno le ore 14.30 sulla SS284 nei pressi della terza uscita per Paternò.

Per cause non note si è verificato un tamponamento che ha coinvolto due autovetture, una Toyota Yaris ed Fiat Punto.

Sul posto è intervenuta un ambulanza del 118 che ha soccorso una donna che viaggiava sulla Toyota e trasferita  all'ospedale Santissimo Salvatore di Paternò per le cure del caso.

Sul posto i Carabinieri di Paternò per gli accertamenti del caso ed i rilievi del sinistro

Sul luogo registrato dal sinistro si sono verificate code e disagi in entrambi i sensi di marcia.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047