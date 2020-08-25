INCIDENTE NEI PRESSI DELLO SVINCOLO PATERNÒ , FERITA UNA DONNA

Un incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, intorno le ore 14.30 sulla SS284 nei pressi della terza uscita per Paternò.Per cause non note si è verificato un tamponamento che ha...

A cura di Redazione 25 agosto 2020 20:01

