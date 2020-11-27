INCIDENTE NEI PRESSI DI ETNALAND

Un incidente stradale si è verificato questo pomeriggio intorno alle ore 16 sulla sp15, la strada che collega il parco Etnaland in contrada tre fontane in territorio di BelpassoPer cause in via d'acce...

Un incidente stradale si è verificato questo pomeriggio intorno alle ore 16 sulla sp15, la strada che collega il parco Etnaland in contrada tre fontane in territorio di Belpasso

Per cause in via d'accertamento da parte della polizia municipale di Belpasso si è verificato uno scontro frontale che ha coinvolto due autovetture.

Fortunatamente secondo le prime informazioni non ci sono feriti gravi.

Nel tratto interessato dal sinistro si sono verificati rallentamenti