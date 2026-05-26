ULTIM’ORA – Scontro tra scooter e auto vicino al centro commerciale di Belpasso
Incidente nel tardo pomeriggio lungo la SP229/1: ferito un giovane motociclista, sul posto ambulanza del 118 e forze dell’ordine
Un incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 26 maggio 2026, nei pressi dell’ingresso del centro commerciale Etnapolis dal lato cinema, in territorio di Belpasso.
Secondo le prime informazioni, per cause ancora in corso di accertamento, un’auto e uno scooter di grossa cilindrata si sarebbero scontrati lungo la Strada Provinciale 229/1.
Dalle immagini giunte alla redazione di 95047.it si notano danni alla parte posteriore dell’auto coinvolta, con il lunotto andato in frantumi dopo l’impatto.
Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per prestare soccorso al motociclista rimasto ferito.
Al momento non si conosce la gravità delle ferite riportate dal giovane.
Presenti anche le forze dell’ordine per i rilievi del caso e per gestire la viabilità nella zona.
L’incidente ha causato rallentamenti al traffico in prossimità dell’accesso al centro commerciale.
Seguiranno eventuali aggiornamenti.