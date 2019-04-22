95047

INCIDENTE NEI PRESSI "PORTE DI CATANIA: DUE AUTO COINVOLTE

Incidente nel pomeriggio di oggi, 22 aprile 2019, sulla ss192 nei pressi rotonda centro commerciale "porte di Catania"Due auto, una Ford Fiesta e una Audi Q5 sono rimaste coinvolte nello scontro

22 aprile 2019 19:11
Incidente nel pomeriggio di oggi, 22 aprile 2019, sulla ss192 nei pressi rotonda centro commerciale "porte di Catania"

Due auto, una Ford Fiesta e una Audi Q5 sono rimaste coinvolte nello scontro

Le dinamiche dall'incidente sono ancora sconosciute e a quanto si apprende non risulterebbero feriti.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri il carro attrezzi che ha provveduto a rimuovere una delle due auto rimasta coinvolta nell'incidente, e l’azienda Sos Strade Vittorio Grimaldi per la pulizia della strada invasa da detriti.

 

