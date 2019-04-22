INCIDENTE NEI PRESSI "PORTE DI CATANIA: DUE AUTO COINVOLTE

Incidente nel pomeriggio di oggi, 22 aprile 2019, sulla ss192 nei pressi rotonda centro commerciale "porte di Catania"Due auto, una Ford Fiesta e una Audi Q5 sono rimaste coinvolte nello scontroLe din...

Incidente nel pomeriggio di oggi, 22 aprile 2019, sulla ss192 nei pressi rotonda centro commerciale "porte di Catania"

Due auto, una Ford Fiesta e una Audi Q5 sono rimaste coinvolte nello scontro

Le dinamiche dall'incidente sono ancora sconosciute e a quanto si apprende non risulterebbero feriti.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri il carro attrezzi che ha provveduto a rimuovere una delle due auto rimasta coinvolta nell'incidente, e l’azienda Sos Strade Vittorio Grimaldi per la pulizia della strada invasa da detriti.