INCIDENTE NEL MARE DELLA PLAYA DI CATANIA: SCONTRO TRA UNA IMBARCAZIONE E UN BATTELLO

Motovedette della guardia costiera di Catania sono intervenute, a circa un miglio dalla costa della 'Colonia Don Bosco' della Plaia, per uno scontro in mare di due unità da diporto: un'imbarcazione 'open' in vetroresina di 7,50 metri e un gommone di 6,50 metri.

Prima della violenta collisione l'occupante di una delle due unità si è tuffato in acqua.

Nessun ferito tra i passeggeri che sono stati subito soccorsi e portati a bordo dei mezzi navali della Guardia Costiera, ma soltanto una grande paura per tutti.

I militari intervenuti hanno anche verificato che sul luogo dell'impatto non era presente prodotto idrocarburico sversato a seguito dell'incidente. Sono in corso accertamenti per verificare le responsabilità sull'accaduto.

Visto che le condizioni meteo-marine erano praticamente di ottima visibilità, assenza di vento e mare calmo, la guardia costiera ritiene che la causa dell'incidente possa essere dovuta una disattenzione da parte di uno dei due conduttori delle imbarcazioni da diporto.