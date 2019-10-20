INCIDENTE NEL PALERMITANO: DUE MINORENNI MORTI BRUCIATI: ARRESTATO IL CONDUCENTE AVEVA BEVUTO E FUMATO

E' stato arrestato il conducente della Bmw che intorno alle 4 del mattino è finita fuori strada mentre percorreva la provinciale 38, nel territorio di Belmonte Mezzagno.L'impatto è stato violentissimo...

L'impatto è stato violentissimo e l'auto ha preso fuoco. Due dei 5 occupanti, un 16enne e un 17enne, sono morti sul colpo. Gli altri due passeggeri e lo stesso conducente hanno riportato ferite gravissime e sono stati portati in ospedale. Il giovane che era alla guida - R.M., 20 anni - è risultato positivo all'alcol e alla cannabis ed è scattato l'arresto per omicidio stradale. Lo riporta l'Ansa.

Secondo una prima ricostruzione, il gruppo di amici stava tornando a Belmonte dopo una serata in discoteca a Palermo. Il guidatore giunto in contrada Placa ha perso il controllo e la Bmw 2000 è finita contro un albero di ulivo che è stato sradicato. La corsa è poi proseguita su terrapieno ed è finita contro altri alberi. A causa della violenza dell'impatto l'auto è andata a fuoco. A perdere la vita sul colpo sono stati in due, il diciassettenne Giorgio Casella e il sedicenne Kevin Vincenzo La Ciura, morto carbonizzato prima che arrivassero i soccorritori. Gli altri tre occupanti dell'auto sono stati portati in ospedale a Palermo.

I primi ad aiutare i feriti, in attesa dell’intervento del 118, sono stati alcuni residenti della zona, accorsi dopo avere sentito un forte boato. Dopo pochi minuti sono sopraggiunti i vigili del fuoco, i sanitari e i carabinieri della stazione di Belmonte e della compagnia di Misilmeri.