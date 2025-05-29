95047

PATERNO' – Un incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi a Paternò. Un centauro, mentre percorreva Corso del Popolo, è caduto rovinosamente a terra all'altezza della rotonda con via Mongibello.L...

A cura di Redazione Redazione
29 maggio 2025 21:09
Incidente nel pomeriggio a Paternò: centauro cade rovinosamente a terra in Corso del Popolo -
News
PATERNO' – Un incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi a Paternò. Un centauro, mentre percorreva Corso del Popolo, è caduto rovinosamente a terra all'altezza della rotonda con via Mongibello.

Le cause della caduta non sono al momento note, ma secondo le prime informazioni non risulterebbero coinvolti altri mezzi. L’uomo a bordo del mezzo a due ruote avrebbe riportato alcune ferite, fortunatamente non gravi.

Resta da chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto. Non si hanno al momento dettagli sull’eventuale intervento dei soccorsi o delle forze dell’ordine

