Incidente nel pomeriggio a Paternò: centauro cade rovinosamente a terra in Corso del Popolo
PATERNO' – Un incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi a Paternò. Un centauro, mentre percorreva Corso del Popolo, è caduto rovinosamente a terra all'altezza della rotonda con via Mongibello.
Le cause della caduta non sono al momento note, ma secondo le prime informazioni non risulterebbero coinvolti altri mezzi. L’uomo a bordo del mezzo a due ruote avrebbe riportato alcune ferite, fortunatamente non gravi.
Resta da chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto. Non si hanno al momento dettagli sull’eventuale intervento dei soccorsi o delle forze dell’ordine