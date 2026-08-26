Incidente nel Varesino, muore Giovanna Toscano, ex dirigente del Comune di Mascalucia

È morta Giovanna Toscano, 67 anni, rimasta gravemente ferita nel terribile incidente stradale avvenuto sabato 22 agosto lungo la strada statale 336, a Somma Lombardo, in provincia di Varese, mentre era diretta all’aeroporto di Milano Malpensa.

L’incidente si è verificato intorno alle 8.40, nei pressi del chilometro 12,900. Secondo quanto ricostruito, un Suv con a bordo una famiglia canadese si è scontrato frontalmente con un van-navetta che stava accompagnando alcuni passeggeri dall’albergo all’aeroporto.

L’impatto è stato violentissimo. Otto le persone rimaste ferite, praticamente tutti gli occupanti della navetta. Le condizioni più gravi sono apparse fin da subito quelle di Giovanna Toscano, trasportata in codice rosso all’Ospedale di Circolo di Varese.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute diverse ambulanze del 118, l’elisoccorso, i Vigili del Fuoco, i tecnici Anas, la Polizia Stradale, i Carabinieri e la Polizia locale. La statale 336 è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni per diverse ore per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi. Gli altri feriti sono stati trasferiti negli ospedali di Varese, Legnano e al Niguarda di Milano.

Nonostante i tentativi dei sanitari di salvarle la vita, Giovanna Toscano è deceduta lunedì.

Una vita legata al territorio catanese

Originaria di Ragusa, Giovanna Toscano era cresciuta sin da bambina ad Aci Bonaccorsi, nel Catanese. Per molti anni aveva lavorato al Comune di Mascalucia come dirigente comunale e da poco aveva raggiunto la pensione.

Nel corso della sua attività professionale si era occupata anche dell’organizzazione di spettacoli, manifestazioni ed eventi, contribuendo alla realizzazione di numerose iniziative sul territorio. Colleghi e amministratori che negli anni avevano lavorato con lei la ricordano per le capacità organizzative, la disponibilità e il forte legame con la comunità.

La mattina dell’incidente Giovanna Toscano stava raggiungendo Malpensa insieme ad alcune amiche. Da lì sarebbe dovuta partire per un viaggio verso le isole Lofoten, in Norvegia.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato numerosi messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia da parte di amici, colleghi, amministratori e persone che avevano avuto modo di conoscerla.

I familiari hanno voluto ringraziare anche l’équipe sanitaria dell’Ospedale di Varese per l’assistenza e l’attenzione riservate a Giovanna e ai suoi cari nelle ore successive all’incidente.

Giovanna Toscano aveva inoltre manifestato in vita la volontà di donare gli organi. Gli accertamenti effettuati dopo il decesso hanno però stabilito che non era possibile procedere con la donazione.

La data dei funerali non è stata ancora resa nota. La figlia Sara Pappalardo ha però espresso sui social un desiderio preciso per il giorno dell’ultimo saluto: ricordare la madre attraverso i colori e la gioia che avevano caratterizzato la sua vita, evitando gli abiti neri.