INCIDENTE NELLA NOTTE A CATANIA, MUORE 30ENNE DI BELPASSO, GRAVISSIMO UN 18ENNE

Un 30enne di Belpasso ha perso la vita in un violento sinistro avvenuto nella notte in piazza Galatea a Catania.Una moto di grossa cilindrata con due giovani a bordo si è schiantata violentemente con...

Un 30enne di Belpasso ha perso la vita in un violento sinistro avvenuto nella notte in piazza Galatea a Catania.

Una moto di grossa cilindrata con due giovani a bordo si è schiantata violentemente contro la rotonda spartitraffico, probabilmente a causa dell’alta velocità.

Gli occupanti della moto sono sbalzati a terra e per il 30enne non ci sarebbe stato nulla da fare, in quanto morto sul colpo.

Ferito gravemente, invece, il conducente della moto, un ragazzo di 18 anni che è stato soccorso dai sanitari del 118 e successivamente trasportato all’ospedale Cannizzaro di Catania e attualmente ricoverato in Terapia Intensiva.

Nell’incidente non sarebbero rimaste coinvolti altri mezzi o persone.