INCIDENTE NELLA NOTTE A SAN GIOVANNI LA PUNTA, MINICAR CONTRO MURO, DUE FERITI

Due ragazzi sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto in via Motta, nei pressi del "Polivente" la notte del 10 Luglio 2023

Viaggiavano a bordo di una minicar, che per cause in corso di accertamento, il conducente del mezzo ha perso il controllo del veicolo andando a sbattere contro lo spartitraffico per poi terminare la sua corsa contro il muro che costeggia la strada.

Immediatamente sono scattati i soccorsi che hanno raggiunto il luogo del sinistro per dare soccorso ai due malcapitati, secondo le informazioni in nostro possesso non avrebbero riportato fortunatamente gravi ferite.

Sul posto oltre l'ambulanza del 118 pure i Carabinieri per i dovuti rilievi e stabilire l'esatta dinamica del sinistro