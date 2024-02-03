INCIDENTE NELLA NOTTE SULLA SS121, FERITI
Nella notte, poco dopo la mezzanotte, si è verificato un grave incidente sulla superstrada 121, precisamente nei pressi dello svincolo del centro commerciale in direzione Paternò.Tre veicoli sono stat...
Nella notte, poco dopo la mezzanotte, si è verificato un grave incidente sulla superstrada 121, precisamente nei pressi dello svincolo del centro commerciale in direzione Paternò.
Tre veicoli sono stati coinvolti nell'incidente, le cui cause sono attualmente al vaglio delle autorità competenti.
Le ambulanze sono state inviate sul posto per prestare le prime cure alle persone coinvolte.
Il bilancio secondo le info riporta due persone ferite, trasferite all'ospedale per accertamenti e cure.
Al momento, non sono disponibili informazioni sulla gravità delle ferite riportate dalle vittime.
I Carabinieri sono intervenuti per gestire il traffico e raccogliere i rilievi necessari al fine di determinare l'esatta dinamica dell'incidente.
La superstrada è stata temporaneamente chiusa al traffico, con deviazioni all'interno del centro commerciale, per consentire alle autorità di operare in totale sicurezza.