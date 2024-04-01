INCIDENTE QUESTA MATTINA A MISTERBIANCO, AUTO SI RIBALTA FERITA DONNA

Nella mattinata di oggi, 01 aprile 2024, intorno alle ore 06, un grave incidente si è verificato sulla SS 192, nei pressi dell'incrocio con la SP 12 II, situato nel territorio di Misterbianco. Una don...

Nella mattinata di oggi, 01 aprile 2024, intorno alle ore 06, un grave incidente si è verificato sulla SS 192, nei pressi dell'incrocio con la SP 12 II, situato nel territorio di Misterbianco.

Una donna a bordo di una Fiat Grande Punto ha improvvisamente perso il controllo del veicolo, causando il ribaltamento dell'auto con le ruote in aria.

L'impatto è stato così violento da provocare il distacco del motore.

Il pronto intervento è stato fondamentale per affrontare la situazione: un'ambulanza del 118 e i Vigili del Fuoco sono giunti sul luogo per le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell'area coinvolta.

I sanitari, dopo aver fornito le prime cure sul posto, hanno trasferito la donna in gravi condizioni all'Ospedale San Marco di Catania per ulteriori accertamenti e cure specialistiche.

Per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente e procedere con le operazioni di rito, sono intervenuti i Carabinieri della locale stazione, che stanno conducendo le indagini necessarie per comprendere appieno quanto accaduto.