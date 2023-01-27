INCIDENTE QUESTA MATTINA NEI PRESSI DELLO SVINCOLO PATERNÒ, FERITA DONNA
Incidente nelle prime ore di oggi 27 Gennaio 2023 a Paternò.
Il sinistro, che ha coinvolto una sola autovettura si è verificato sulla sp229I nei pressi della caserma dei Vigili del Fuoco del locale distaccamento Paternese.
Una Bmw con a bordo due persone, per cause al vaglio da parte dell'autorità che sono intervenuti sul posto, ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere secondo le info in nostro possesso rovinosamente contro il muro che delimita la carreggiata.
Immediatamente è partita la macchina dei soccorsi: sul posto un ambulanza del 118, per dare soccorso alle persone coinvolte nel sinistro, una donna, passeggera del mezzo, è stata trasportata all'ospedale per le cure del caso.
Fortunatamente non avrebbe riportato gravi conseguenze.
Sull’arteria stradale interessata dal sinistro, per i rilievi e stabilire l’esatta dinamica sono intervenuti i carabinieri della locale stazione.