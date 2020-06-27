INCIDENTE QUESTA MATTINA SULLA SS121 - AUTO FINISCE FUORI STRADA

Brutto incidente, questa mattina intorno alle ore 13.30, ulla superstrada ss121 nei pressi dello svincolo Valcorrente in direzione Paternò, fortunatamente senza conseguenze gravi per i protagonisti. M...

Brutto incidente, questa mattina intorno alle ore 13.30, ulla superstrada ss121 nei pressi dello svincolo Valcorrente in direzione Paternò, fortunatamente senza conseguenze gravi per i protagonisti. Ma tanta paura e un'auto distrutta.

La dinamica è ancora tutta da definire.

L'impatto, ha coinvolto 3 auto,una Peugeot, una Audi e una Skoda Fabia, e nel rocambolesco scontro, quest'ultima, con a bordo tre persone, tra cui un bambino, è stata sbalzata cadendo dentro l’area perimetrale del centro commerciale.

Tanta paura per gli occupanti dell'auto, che fortunatamente non hanno riportato ferite gravi ma traumi ed escoriazioni. Per loro sono state necessarie le cure dei medici del 118. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per prestare soccorso alle persone e mettere in sicurezza la zona.

Sul posto per i rilievi e stabilire l'esatta dinamica la Polizia Municipale di Belpasso.