INCIDENTE QUESTA MATTINA SULLA SUPERSTRADA 121: GIORNATA DI DISAGI E LUNGHE CODE IN DIREZIONE CATANIA

La mattina odierna, 10 Gennaio 2024 è stata segnata da forti disagi per chi percorreva la Superstrada 121 in direzione Catania, a seguito di un grave incidente verificatosi nei pressi dello svincolo M...

La mattina odierna, 10 Gennaio 2024 è stata segnata da forti disagi per chi percorreva la Superstrada 121 in direzione Catania, a seguito di un grave incidente verificatosi nei pressi dello svincolo Misterbianco/Motta Sant’Anastasia.

Le autorità sono intervenute sul luogo dell'incidente, un tamponamento che ha coinvolto quattro veicoli, tra cui un minibus. L'evento ha avuto luogo nei pressi dello svincolo Misterbianco/Motta Sant’Anastasia, generando caos e preoccupazione tra i conducenti coinvolti.

Il bilancio dell'incidente conta quattro persone ferite, ma, fortunatamente, nessuna di esse avrebbe riportato ferite gravi. L'ambulanza del 118 è intervenuta immediatamente per prestare soccorso, affiancata dall'intervento dei Vigili del Fuoco per le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dei veicoli coinvolti.

A causa delle operazioni di soccorso e del ripristino della sicurezza nel tratto stradale interessato, la Superstrada 121 è stata caratterizzata da lunghe code, causando notevoli disagi per i viaggiatori.

La situazione ha richiesto diverse ore per essere completamente risolta.