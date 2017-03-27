95047

INCIDENTE ROTONDA CORSO ITALIA - VIALE DE PLATANI

27 marzo 2017 11:40
Incidente stamattina verso le ore 09.00 nella rotatoria Corso Italia - Viale De Platani. ancora da stabilire la dinamica dell'incidente, ma, per fortuna, nessuna grave conseguenza per le persone rimaste coinvolte nello scontro

Intervenuti sul posto il 118 e due pattuglie dei vigili urbani per regolare il traffico delle auto ed eseguire gli accertamenti relativi all'incidente.

