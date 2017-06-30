INCIDENTE SS 121 COINVOLTE 2 AUTO - FOTO

Brutto incidente, in serata sulla Ss 121, nei pressi del rifornimento Sp, in direzione Catania. Non è ancora chiara la dinamica che ha provocato danni a due vetture , una delle quali si è addirittura...

Brutto incidente, in serata sulla Ss 121, nei pressi del rifornimento Sp, in direzione Catania. Non è ancora chiara la dinamica che ha provocato danni a due vetture , una delle quali si è addirittura ribaltata finendo con le ruote in aria. Sul posto una pattuglia di carabinieri e due ambulanza, non abbiamo notizie certe sulle condizioni dei feriti. Il traffico in direzione di Catania, è stato bloccato per consentire le operazioni di soccorso e i conseguenti rilievi.

Per fortuna nessuno degli occupanti ha riportato ferite di rilievo.

IN AGGIORNAMENTO