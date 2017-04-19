95047

INCIDENTE SS 121 COINVOLTE 3 AUTO

INCIDENTE SS 121 POCHI MINUTI FA ALTEZZA RIFORNIMENTO SP,  COINVOLTE 3 AUTOAL MOMENTO STRADA CHIUSA AL TRAFFICOSUL.POSTO PRESENTE VIGILI URBANI E AUTOMBULANZERichiesto l.intervento dell elisoccorsoIN...

A cura di Redazione Redazione
19 aprile 2017 10:10
Cronaca
INCIDENTE SS 121 POCHI MINUTI FA ALTEZZA RIFORNIMENTO SP,  COINVOLTE 3 AUTO
AL MOMENTO STRADA CHIUSA AL TRAFFICO

SUL.POSTO PRESENTE VIGILI URBANI E AUTOMBULANZE

Richiesto l.intervento dell elisoccorso

IN AGGIORNAMENTO

