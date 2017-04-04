INCIDENTE SS 284 NUOVI PARTICOLARI

Una donna deceduta, e un giovane ricoverato al Cannizzaro di Catania, con fratture alle gambe e traumi vari. E' pesante il bilancio dell'ennesimo incidente avvenuto sulla Ss 284, nei pressi di Scalill...

Una donna deceduta, e un giovane ricoverato al Cannizzaro di Catania, con fratture alle gambe e traumi vari. E' pesante il bilancio dell'ennesimo incidente avvenuto sulla Ss 284, nei pressi di Scalilli. Un punto in cui si sono verificati diversi incidenti, molti dei quali mortali. Ieri sera intorno alle 20 un'altra vita spezzata. Valeria Daci, 38 enne albanese da vent'anni residente ad Adrano ha perso la vita dopo uno scontro frontale tra la sua Ford Ka ed una Bmw alla cui guida c'era un giovane 28 enne di Santa Maria di Licodia. Un impatto terribile che è stato fatale per la donna, probabilmente deceduta subito. Ancora oggi si cerca di capire l'esatta dinamica dell'incidente. Le perizie predisposte dalla Polizia municipale di Paternò, devono stabilire cosa è realmente successo. Forse una manovra errata, o una distrazione ha causato l'incidente. Resta il dubbio su cosa abbia provocato uno schianto terribile. Purtroppo resta il dramma di una donna, di appena 38 anni, che non ritornerà a casa.