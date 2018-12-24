INCIDENTE SS121 NEI PRESSI DELLO SVINCOLO PATERNO'- FERITI
A cura di Redazione
24 dicembre 2018 14:03
Incidente grave pochi minuti fa sulla ss121, nei pressi dello svincolo Paternò in direzione Catania.
Secondo le prime informazioni, ad essere coinvolti sarebbero due mezzi.
Sul posto ambulanze del 118 Carabinieri richiesto intervento dell'elisoccorso, per soccorre uno dei feriti.
Ignote ancora le cause
Si segnalano rallentamenti in direzione Catania.
IN AGGIORNAMENTO