INCIDENTE SS121 A MISTERBIANCO, FERITI

+++AGGIORNAMENTO ORE 19.00+++Superstrada riaperta, traffico abbastanza regolareAGGIORNAMENTOLa SS121 è stata momentaneamente chiusa, con deviazione svincolo Misterbianco , fino al termine delle operaz...

A cura di Redazione Redazione
24 marzo 2019 17:33
INCIDENTE SS121 A MISTERBIANCO, FERITI -
News
+++AGGIORNAMENTO ORE 19.00+++

Superstrada riaperta, traffico abbastanza regolare

AGGIORNAMENTO

La SS121 è stata momentaneamente chiusa, con deviazione svincolo Misterbianco , fino al termine delle operazioni di rimozione dei mezzi coinvolti nell'incidente e la pulizia della strada invasa da detriti.

Incidente, questo pomeriggio,  intorno alle ore 16 sulla superstrada ss121 nei pressi dello svincolo Misterbianco, in direzione Paternò

Per cause in via d'accertamento, si è verificato un tamponamento che ha coinvolto 3 autovetture una Alfa Romeo Giulietta, una Ford Fiesta ed una Volkswagen

Secondo le primissime informazioni non ha provocato nessun ferito grave.

Sul posto, ambulanze del 118 e la Polizia Municipale di Misterbianco.

Strada al momento chiusa al traffico, con file già considerevoli in direzione Paternò.

Sul posto una ditta specializzata per la pulizia della strada invasa da detriti

