INCIDENTE SS121 A MISTERBIANCO, FERITI
+++AGGIORNAMENTO ORE 19.00+++
Superstrada riaperta, traffico abbastanza regolare
AGGIORNAMENTO
La SS121 è stata momentaneamente chiusa, con deviazione svincolo Misterbianco , fino al termine delle operazioni di rimozione dei mezzi coinvolti nell'incidente e la pulizia della strada invasa da detriti.
Incidente, questo pomeriggio, intorno alle ore 16 sulla superstrada ss121 nei pressi dello svincolo Misterbianco, in direzione Paternò
Per cause in via d'accertamento, si è verificato un tamponamento che ha coinvolto 3 autovetture una Alfa Romeo Giulietta, una Ford Fiesta ed una Volkswagen
Secondo le primissime informazioni non ha provocato nessun ferito grave.
Sul posto, ambulanze del 118 e la Polizia Municipale di Misterbianco.
Strada al momento chiusa al traffico, con file già considerevoli in direzione Paternò.
Sul posto una ditta specializzata per la pulizia della strada invasa da detriti