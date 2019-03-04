INCIDENTE SS121 DIREZIONE PATERNO', LUNGHISSIME CODE
A cura di Redazione
04 marzo 2019 13:46
***FLASH***
Incidente, intorno alle ore 13, sulla superstrada ss121 in direzione Paternò, pochi metri dopo lo svincolo Motta/Misterbianco all'altezza del rifornimento.
Per cause in via d'accertamento, tamponamento tra una Fiat punto ed un furgone.
Per fortuna, nessuna grave conseguenza per gli occupanti dei veicoli.
Traffico fortemente rallentato, con lunghissima coda a partire dallo svincolo Misterbianco
IN AGGIORNAMENTO