***FLASH NEWS***

Incidente questo pomeriggio intorno alle ore 16 sulla superstrada 121 all'altezza dello svincolo Valcorrente in direzione Catania.

Ad essere coinvolti una Volkswagen Golf ed una Mercedes classe A, che per cause in via d'accertamento da parte della Polizia Municipale di Belpasso sono venuti a collisione.

Si è reso necessario l'intervento dei sanitari del 118 subito intervenuti sul posto, per soccorrere l'occupante di un autovettura, per lui è stato disposto il trasferimento all’ospedale , dove è stato sottoposto alle cure mediche necessarie.

Traffico rallentato in direzione Catania.

Sul posto l’azienda Sos Strade Vittorio Grimaldi per la pulizia della strada invasa da detriti.

INCIDENTE SS121 IN DIREZIONE CATANIA, UN FERITO