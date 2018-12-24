INCIDENTE SS121 NEI PRESSI DELLO SVINCOLO PATERNO’- ELISOCCORSO SUL POSTO
AGGIORNAMENTO ORE 15SS121 Riaperta al traffico dove aver effettuato i soccorsi***AGGIORNAMENTO ***STRADA SS121 CHIUSA AL TRAFFICOIncidente grave pochi minuti fa sulla ss121, nei pressi dello svincolo...
A cura di Redazione
24 dicembre 2018 14:23
AGGIORNAMENTO ORE 15
SS121 Riaperta al traffico dove aver effettuato i soccorsi
***AGGIORNAMENTO ***
STRADA SS121 CHIUSA AL TRAFFICO
Incidente grave pochi minuti fa sulla ss121, nei pressi dello svincolo Paternò in direzione Catania.
Secondo le prime informazioni, ad essere coinvolti sarebbero due mezzi.
Sul posto ambulanze del 118 Carabinieri richiesto intervento dell'elisoccorso, per soccorre uno dei feriti.
Ignote ancora le cause
Si segnalano rallentamenti in direzione Catania.