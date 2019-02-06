INCIDENTE SS121 SVINCOLO PIANO TAVOLA, UN MORTO PER MALORE

Tragedia, ieri sera, sulla corsia Catania-Paternò della Statale 121.Dopo un incidente, che ha coinvolto due autovetture, una Peugeot SW 508 ed una Grande Punto di un’associazione di volontariato, ques...

Tragedia, ieri sera, sulla corsia Catania-Paternò della Statale 121.

Dopo un incidente, che ha coinvolto due autovetture, una Peugeot SW 508 ed una Grande Punto di un’associazione di volontariato, quest'ultima per cause in via d accertamento è andata a sbattere contro il guardrail, gravi le condizioni del conducente dell’automedica, portato in codice rosso all'ospedale Cannizzaro

Ad avere la peggio una persona, non coinvolta nel sinistro.

L’uomo, un signore di 65 anni, si era fermato per prestare i primi soccorsi, ma dopo un paio di minuti ha accusato un malore e si è accasciato a terra.

I medici del 118 hanno cercato di rianimarlo, ma per lui purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Sul posto, a effettuare i rilievi e a disciplinare il traffico, sono arrivati i carabinieri e i Vigili urbani di Belpasso.

Traffico congestionato, con lunghissime file a partire dallo svincolo Misterbianco