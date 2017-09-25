95047

INCIDENTE SS284 IN TERRITORIO BIANCAVILLA

25 settembre 2017 08:36
INCIDENTE SS284 IN TERRITORIO BIANCAVILLA -
Incidente mortale sulla SS 284 Occidentale Etnea, scontro fra moto ed un mezzo pesante, in territorio di Biancavilla.

"Occidentale Etneaincidente, senso unico alternato nel tratto compreso tra Incrocio Biancavilla - Adrano (Km. 34,8) e Incrocio Biancavilla (Km. 40) in entrambe le direzioni al Km. 37+500 loc.tà Biancavilla (CT)"

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, i carabinierI.

Si registra traffico paralizzato tra Biancavilla e Santa Maria di Licodia.

IN AGGIORNAMENTO

