INCIDENTE SS284 IN TERRITORIO BIANCAVILLA
A cura di Redazione
25 settembre 2017 08:36
Incidente mortale sulla SS 284 Occidentale Etnea, scontro fra moto ed un mezzo pesante, in territorio di Biancavilla.
"Occidentale Etneaincidente, senso unico alternato nel tratto compreso tra Incrocio Biancavilla - Adrano (Km. 34,8) e Incrocio Biancavilla (Km. 40) in entrambe le direzioni al Km. 37+500 loc.tà Biancavilla (CT)"
Sul posto, oltre ai sanitari del 118, i carabinierI.
Si registra traffico paralizzato tra Biancavilla e Santa Maria di Licodia.
IN AGGIORNAMENTO