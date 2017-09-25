INCIDENTE STAMATTINA SS 284, UN MORTO
Incidente mortale sulla SS 284 Occidentale Etnea, scontro tra moto ed un mezzo pesante, in territorio di Santa Maria di Licodia.
A perdere la vita, dalle prime informazioni è un ragazzo di 35 enne
"Occidentale Etneaincidente, senso unico alternato nel tratto compreso tra Incrocio Biancavilla - Adrano (Km. 34,8) e Incrocio Biancavilla (Km. 40) in entrambe le direzioni al Km. 37+500 loc.tà Biancavilla (CT)"
Sul posto, oltre ai sanitari del 118, i carabinierI di Paternò e la Polizia Stradale di Randazzo
Si registra traffico paralizzato tra Biancavilla e Santa Maria di Licodia.
IN AGGIORNAMENTO