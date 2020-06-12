INCIDENTE STRADALE A BELPASSO, AUTO CONTRO MURETTO: DUE FERITI
Sembra che sia stato un incidente autonomo quello che si è verificato oggi, poco dopo le ore 15 sulla S.P. 4/II, la strada che collega Belpasso con Nicolosi
Una Ford Fusion, per motivi ancora da chiarire, si è schiantata contro un muretto a bordo della carreggiata, nel violento impatto sono esplosi gli airbag.
Due i feriti, che sono stati trasferiti in ospedale per le cure dal caso, immediatamente soccorsi da due ambulanze che hanno raggiunto il luogo del sinistro
Tanti invece i danni al mezzo e anche al muro
Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale di Belpasso per effettuare i rilievi e stabilire l'esatta dinamica