95047

INCIDENTE STRADALE A BELPASSO, AUTO CONTRO MURETTO: DUE FERITI

Sembra che sia stato un incidente autonomo quello che si è verificato oggi, poco dopo le ore  15 sulla S.P. 4/II, la strada che collega Belpasso con NicolosiUna Ford Fusion, per motivi ancora da chiar...

A cura di Redazione Redazione
12 giugno 2020 21:03
INCIDENTE STRADALE A BELPASSO, AUTO CONTRO MURETTO: DUE FERITI -
News
Condividi

Sembra che sia stato un incidente autonomo quello che si è verificato oggi, poco dopo le ore  15 sulla S.P. 4/II, la strada che collega Belpasso con Nicolosi

Una Ford Fusion, per motivi ancora da chiarire, si è schiantata  contro un muretto a bordo della carreggiata, nel violento impatto sono esplosi gli airbag.

Due i feriti, che sono stati trasferiti in ospedale per le cure dal caso, immediatamente soccorsi da due ambulanze che hanno raggiunto il luogo del sinistro

Tanti invece i danni al mezzo e anche al muro

Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale di Belpasso per effettuare i rilievi e stabilire l'esatta dinamica

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047