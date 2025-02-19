INCIDENTE STRADALE A BELPASSO: SCONTRO TRA DUE AUTO, UNA SI RIBALTA
Un incidente stradale si è verificato intorno alle ore 13:30 di oggi, 19 febbraio 2025, a Belpasso, precisamente in via III Retta di Levante, all'incrocio con via V traversa. Per cause ancora in fase...
Un incidente stradale si è verificato intorno alle ore 13:30 di oggi, 19 febbraio 2025, a Belpasso, precisamente in via III Retta di Levante, all'incrocio con via V traversa.
Per cause ancora in fase di accertamento, si è verificato uno scontro tra due autovetture, con una Hyundai i10 che, a seguito dell'impatto, si è ribaltata di lato, terminando la sua corsa al centro della carreggiata.
Sul posto sono intervenuti prontamente i soccorsi: un'ambulanza del 118 per prestare le prime cure e i vigili del fuoco, necessari per mettere in sicurezza il veicolo ribaltato.
Fortunatamente, secondo le prime informazioni, non sono state registrate gravi conseguenze per le persone coinvolte, sebbene il sinistro abbia causato non poco spavento.
La Polizia Municipale è giunta sul luogo per i rilievi di legge e per determinare l'esatta dinamica dell'incidente.
La strada è stata temporaneamente bloccata per consentire il corretto svolgimento delle operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dell'area.
Le forze dell'ordine sono al lavoro per chiarire la causa del sinistro e ripristinare la circolazione il prima possibile.