INCIDENTE STRADALE A BELPASSO: TRE FERITI DOPO LO SCONTRO TRA FORD FIESTA E PEUGEOT 207

Nel pomeriggio di oggi, 16 Gennaio 2024 attorno alle ore 16:00, si è verificato un incidente stradale a Belpasso, precisamente nella terza retta di levante, dove due veicoli, una Ford Fiesta e una Pe...

Nel pomeriggio di oggi, 16 Gennaio 2024 attorno alle ore 16:00, si è verificato un incidente stradale a Belpasso, precisamente nella terza retta di levante, dove due veicoli, una Ford Fiesta e una Peugeot 207, sono entrati in collisione. Le cause dell'incidente sono ancora al vaglio delle autorità competenti.

Lo scontro ha avuto bilancio pesante, con tre persone rimaste ferite nell'impatto.

Gli occupanti della Peugeot 207, coinvolta nell'incidente, sono stati soccorsi tempestivamente e trasportati d'urgenza all'ospedale di Biancavilla per gli accertamenti e le cure necessarie. Attualmente, non si dispone di informazioni dettagliate sulla gravità delle ferite riportate dai coinvolti.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti prontamente i Carabinieri e la Polizia Municipale per effettuare i necessari rilievi al fine di stabilire l'esatta dinamica dello scontro. Le autorità stanno conducendo un'indagine approfondita per determinare le circostanze che hanno portato all'accaduto e per accertare eventuali responsabilità.