INCIDENTE STRADALE A BIANCAVILLA, MUORE CENTAURO

Incidente mortale questa sera a intorno alle ore 22 Biancavilla, in viale Europa nei pressi dello stadio.Un giovanissimo motociclista per cause non ancora note, ha perso il controllo della sua BMW and...

02 aprile 2020 22:48
Incidente mortale questa sera a intorno alle ore 22 Biancavilla, in viale Europa nei pressi dello stadio.

Un giovanissimo motociclista per cause non ancora note, ha perso il controllo della sua BMW andando a sbattere violentemente contro un palo.

Violentissimo ė stato l'impatto che ha spezzato la moto in due, facendo volare il centauro a distanza di metri.

Non sarebbero coinvolti altri mezzi.

Il centauro è morto sul colpo, i soccorsi intervenuti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso

Non si conoscono ancora le generalità

Presenti sul posto anche i carabinieri del Nucleo Radiomobile della compagnia di Paternò ed i vigili del fuoco.

 

