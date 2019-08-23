INCIDENTE STRADALE A BRONTE, UN MORTO: TRAFFICO BLOCCATO SULLA STATALE 284
A cura di Redazione
23 agosto 2019 12:13
A causa di un incidente al chilometro 10, il traffico sulla strada statale 284 “Occidentale Etnea” è bloccato a Bronte .
Nel sinistro, che ha coinvolto un’autovettura e un furgone, una persona è deceduta e un’altra è rimasta ferita.
Sul posto è presente il personale di Anas per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile, insieme ad i mezzi del 118 ed alle forze dell'ordine.