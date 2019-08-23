INCIDENTE STRADALE A BRONTE, UN MORTO: TRAFFICO BLOCCATO SULLA STATALE 284

A causa di un incidente al chilometro 10, il traffico sulla strada statale 284 “Occidentale Etnea” è bloccato a Bronte .Nel sinistro, che ha coinvolto un’autovettura e un furgone, una persona è decedu...

A cura di Redazione 23 agosto 2019 12:13

