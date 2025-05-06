INCIDENTE STRADALE A MISTERBIANCO: VIOLENTO SCONTRO TRA DUE AUTO, TRAFFICO RALLENTATO MA NESSUN FERITO GRAVE

MISTERBIANCO – Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi, martedì 6 maggio 2025, in via Aldo Moro, arteria che costeggia la superstrada 121, nel territorio comunale di Misterbianco....

MISTERBIANCO – Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi, martedì 6 maggio 2025, in via Aldo Moro, arteria che costeggia la superstrada 121, nel territorio comunale di Misterbianco.

Per cause ancora in fase di accertamento, due autovetture si sono scontrate violentemente.

Fortunatamente, secondo le prime informazioni disponibili, non si registrano feriti tra gli occupanti dei veicoli coinvolti.

Il sinistro ha causato forti rallentamenti alla viabilità nel tratto interessato, provocando disagi per gli automobilisti in transito. Il traffico ha subito code e deviazioni temporanee, in attesa della rimozione dei mezzi incidentati.

Non risultano interventi da parte dei mezzi di soccorso, né del 118 né dei Vigili del Fuoco, poiché la situazione non ha richiesto assistenza urgente.