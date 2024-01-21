INCIDENTE STRADALE A MOTTA SANT’ANASTASIA, SCONTRO TRA DUE AUTO
Incidente stradale nella mattinata di oggi, domenica 21 Gennaio 2024 a Motta Sant’Anastasia. E’ successo intorno alle ore 07.30 lungo la Strada Provinciale 13 la strada che collega il paese di Motta...
Incidente stradale nella mattinata di oggi, domenica 21 Gennaio 2024 a Motta Sant’Anastasia.
E’ successo intorno alle ore 07.30 lungo la Strada Provinciale 13 la strada che collega il paese di Motta Sant’Anastasia allo svincolo della ss121 in territorio di motta, dove due auto, una BMW X5 guidata da un uomo di 57 anni e una Lancia Y condotta da un 30enne rumeno residente nella stessa località, sono entrati in collisione frontale, lasciando entrambi i conducenti feriti.
Sul posto le ambulanze del 118 che hanno soccorso le persone coinvolti nel sinistro ed essere trasporti all’ospedale per le cure del caso.
Secondo le informazioni in nostro possesso non avrebbero riportato gravi ferite.
Sul posto i Carabinieri e la Polizia Municipale per i dovuti rilievi e stabilire l'esatta dinamica.
Il tratta interessato dal sinistro ha subito notevoli rallentamenti