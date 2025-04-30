INCIDENTE STRADALE A MOTTA SANT’ANASTASIA: SCONTRO TRA DUE AUTO ALL’INCROCIO SP12II-SP54

Motta Sant’Anastasia, 30 aprile 2025 – Ancora un incidente stradale nel comprensorio etneo. Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 16:40, si è verificato uno scontro tra due automobili all’incrocio...

Motta Sant’Anastasia, 30 aprile 2025 – Ancora un incidente stradale nel comprensorio etneo. Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 16:40, si è verificato uno scontro tra due automobili all’incrocio tra la Strada Provinciale 12ii e la SP54, nel territorio comunale di Motta Sant’Anastasia, in provincia di Catania.

Secondo una prima ricostruzione, la causa dell’incidente potrebbe essere attribuita a una mancata precedenza. I veicoli coinvolti sono una Fiat Punto e una Toyota Aygo, che si sono urtati con violenza al centro dell’intersezione.

Nonostante l’impatto sia stato piuttosto forte, fortunatamente nessuno degli occupanti delle auto avrebbe riportato ferite gravi.

Le due vetture sono rimaste bloccate al centro della carreggiata, provocando pesanti rallentamenti alla circolazione, già intensa a quell’ora. Sul posto sono intervenuti i mezzi del carro attrezzi, che hanno provveduto alla rimozione dei veicoli per permettere il ripristino del traffico.