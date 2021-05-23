INCIDENTE STRADALE A PATERNO', AUTO CONTRO UN MURO: UN FERITO

Una giornata all'insegna di incidenti stradali a Paternò.Dopo quello che si è verificato stamane al Corso Italia, dove uno scooter è stato travolto da un auto L’ennesimo sinistro si è verificato into...

A cura di Redazione 23 maggio 2021 18:23

