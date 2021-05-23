95047

INCIDENTE STRADALE A PATERNO', AUTO CONTRO UN MURO: UN FERITO

Una giornata all'insegna di incidenti stradali a Paternò.Dopo quello che si è verificato stamane al Corso Italia, dove uno scooter è stato travolto da un auto  L’ennesimo sinistro si è verificato into...

A cura di Redazione Redazione
23 maggio 2021 18:23
INCIDENTE STRADALE A PATERNO', AUTO CONTRO UN MURO: UN FERITO -
Paternò
News
Condividi

Una giornata all'insegna di incidenti stradali a Paternò.

Dopo quello che si è verificato stamane al Corso Italia, dove uno scooter è stato travolto da un auto 

L’ennesimo sinistro si è verificato intorno alle ore 17 esattamente in via Libertà.

Un automobilista, per cause al momento non note  ha perso il controllo della sua Audi A3, andando a sbattere sul muro di cinta per terminare la sua corsa al centro della carreggiata, nel sinistro non sarebbero coinvolti altri mezzi.

Violento è stato l’impatto tanto che gli airbag del veicolo sono esplosi.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 , che ha soccorso l'uomo, che è stato trasportato in ospedale per le cure del caso e gli uomini della Polizia Municipale di Paternò per eseguire i dovuti rilievi e stabilire l'esatta dinamica.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047