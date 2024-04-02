INCIDENTE STRADALE A PATERNÒ: MOTOCICLISTA COINVOLTO

Un altro incidente stradale a Paternò nella tarda mattinata di oggi, 2 aprile 2024. L'evento si è verificato intorno alle 13:00 in via GB Nicolosi, nelle vicinanze di piazza Regina Margherita.Il sini...

L'evento si è verificato intorno alle 13:00 in via GB Nicolosi, nelle vicinanze di piazza Regina Margherita.

Il sinistro ha coinvolto un motociclista, il quale è caduto rovinosamente a terra per cause attualmente in fase di accertamento. Fortunatamente, non si sono registrate gravi conseguenze per il centauro, che è riuscito a evitare lesioni serie.

Tuttavia, l'incidente ha causato disagi sul traffico locale, con rallentamenti significativi nel tratto interessato.